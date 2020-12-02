На радість підприємцям! В Україні скасовано карантин вихідного дня. До того ж поки що передумали вдаватися до локдауну. Про таке сьогодні заявили на засіданні уряду. Яким буде карантин на Новорічні свята, а також докладніше про епідситуацію в Україні та області — дивіться далі в сюжеті.

Все більше українців підтримують запровадження повного локдауну в Україні, й водночас негативно ставляться до карантину вихідного дня. Такі дані оприлюднила соціологічна група “Рейтинг”. Чи спрацювали обмеження по вікендах — сьогодні урядовці підбили підсумки.

Стабілізувалася ситуація і в лікарнях — кількість госпіталізованих з коронавірусом тримається на рівні 27-28 тисяч. Такі результати й дозволили вже відсьогодні скасувати карантин вихідного дня. Втім урядовці розробляють нові обмеження. Аби уникнути конфліктів, радилися із мерами та очільниками облдержадміністрацій.

Й ще одна приємна новина. Вчора кількість одужалих від коронавірусу на 700 перевищила число нових хворих. За добу COVID здолали 13 882 людини.

Втім кількість нових інфікованих й досі завелика – 13 141. Найбільше їх виявили у Києві – 1735, на Одещині 1147 та Київщині – 975. На Дніпропетровщині ж вчора зареєстрували 489 випадків. Половина з них мешканці Дніпра. Одужали понад 2,5 тисячі жителів регіону.У Дніпрі наразі амбулаторно лікуються 5000 людей, 736 – в стаціонарах.

Міністр охорони здоров’я твердить: поки в Україні не планують вдаватися до локдауну. Втім уряд вже розробляє моделі підтримки бізнесу та людей, що можуть втратити роботу. Йдеться про 8000 гривень одноразової допомоги. Також в уряді запевнили, що у разі введення локдауну, влада зробить попередження за 7-10 днів. Поки ж в Україні діятимуть обмеження помаранчевої епідзони.