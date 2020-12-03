У Дніпрі розгорівся конфлікт між власниками собак та невдоволеними жителями

Дитячі майданчики, пішохідні доріжки та газони. І це далеко не всі місця, де можна знайти неприємні сліди, що лишаються після прогулянок з хатніми улюбленцями. У Дніпрі знову розгорівся конфлікт між власниками собак та невдоволеними жителями. Одні обурені перспективою наступити на “міну”, інші кажуть, що собачі сюрпризи — не найбільша проблема благоустрою міста. Позиції обох сторін вислухала Софія Куценко. Подробиці — далі.

Прибирати на вулиці за хатнім улюбленцем чи ні? Це питання розпалює неабияку ворожнечу між людьми різних поглядів. Останнім часом запеклі дискусії щодо собачих купок точаться не лише у дворах, а й одразу в кількох дніпровських фейсбук-спільнотах.

Понад 340 коментарів та майже 250 вподобань. Саме стільки реакцій зібрав пост дніпрянки Ольги на тему прибирання за собаками.

“Шановні власники собак! Будь ласка, прибирайте за своїми улюбленцями. Неможливо гуляти у дворі — всюди купи, біля дитячих майданчиків купи, вздовж паркану, біля дитячого садка купи. Я через день відмиваю цей сморід з черевиків дитини після прогулянки.”

За лічені хвилини під дописом жінки зібралась ціла армія однодумців.

Микита, хоч і не брав участь у цій інтернет-війні, повністю підтримує позицію, що власники зобов’язані прибирати на вулиці за своїми чотирилапими друзями. Ба більше, пропонує штрафувати несвідомих хазяїв. Переконаний, лише у так можна увімкнути людську свідомість та відповідальність.

Мілана двічі на день вигулює свого французького бульдога Масю. Дворічний пес захоплено вивчає кожен сантиметр стежок. Адже донедавна він гуляв лише на подвір’ї приватного будинку. Незмінним у цих прогулянках залишилось лише традиційне прибирання за улюбленцем.

Прибирає за своєю пухнастою подругою і пані Оксана. Аби якомога більше власників собак привчалися до такого обов’язку, навіть розробила цілий екопроєкт. У цьому її підтримали чимало активістів. Спільними зусиллями реалізували низку заходів. Щоправда, за рік діяльність перепинили через брак коштів. Але усе було недарма, розповідає жінка.

Неприбрані собачі екскременти — це не тільки гидко, але й небезпечно. Про це кажуть екологи. Потрапляння фекалій до організму людини може викликати різноманітні хвороби та спричинити інтоксикацію. Ба більше, це навіть не добриво, як дехто вважає.

“Екскреції собак з докорінним чином відрізняються від екскреції, наприклад, корів, які в народі називаються кізяками. Чому? Тому що вміст азоту в екскреціях собак в кілька разів вищий, ніж, наприклад, у рослиноїдних тварин. Тому, якщо ви, вибачте, на свою садову ділянку або городню, покладете ці секреції, то у вас під ними все згорить.”

Аби на вулицях нарешті стало чисто, у Дніпрі поступово встановлюють урни для собачих фекалій з одноразовими пакетами. Ними можна скористатися безкоштовно. Головне, аби було бажання прибрати за чотирилапим.