Школярі з Дніпра розробили “розумну” маску

Вона виявляє ГРВІ та симптоми коронавірусу. Оснащена акумулятором та датчиками, показники яких менш ніж за хвилину потрапляють до смартфона. Й можна контролювати стан здоров’я. І головне — значно полегшити роботу медиків.

Розробка “розумної” маски — це лише один з проєктів юних техніків. Вже незабаром дніпровська команда представлятиме Україну на престижному міжнародному конкурсі з робототехніки. У цьому їх підтримала українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП, яка стала їхнім спонсором.

Дроти та маленький пристрій перетворюють звичайну маску на мінікомп’ютер. Можна вимірювати частоту дихання, температуру та навіть насиченість крові киснем. Показники майже одразу надходять на плату управління. А вже потім дані через блютуз відправляються на смартфон.

Більш того, спеціально розроблений додаток дозволяє миттєво відправляти інформацію про стан здоров’я сімейному лікарю. Прилад дніпровські школярі затверджували з епідеміологом. Маска може виявляти симптоми різних хвороб, в тому числі й коронавірусу. При цьому собівартість винаходу досить невелика.

Втім це не кінцевий варіант проєкту. Винахідники хочуть його допрацювати, адаптувати структуру датчиків та покращити зовнішній вигляд.

Створити велику спільноту у сфері робототехніки та популяризувати науку. Своїм прикладом дніпровські школярі хочуть надихнути якомога більше молоді приєднатися до перспективного напрямку STEM освіти.

Навесні ця команда представлятиме Україну на всесвітніх змаганнях з робототехніки – FIRST Robotics Competition. Цей конкурс збирає десятки тисяч учасників. У наших розробників вже є все необхідне — деталі, інструменти та декілька базових комплектів для конструювання робота. А підтримує юних винахідників промислова компанія ІНТЕРПАЙП, яка забезпечила їх усім для участі в змаганнях.

Зараз дніпровські винахідники чекають завдання від організаторів всесвітніх змагань з робототехніки. Та протягом наступних семи тижнів будуватимуть свого конкурсного робота.