В одному з ОСББ втілили коштовний проєкт модернізації опалення

03.12.2020 18:52

Модернізували систему опалення. Проблема нерівномірної подачі гарячої води для жителів будинку по Панікахи, 97 стояла досить гостро. Верхні поверхи потерпали від задухи, нижні — замерзали. Тож довелося встановити сучасний тепловий пункт. Чи важко було втілити такі зміни та хто допоміг ОСББ з фінансуванням — Таїсія Скрипник розповість.

На чотирнадцятому поверсі +30, на першому +13. Від проблеми незбалансованого опалення потерпали жителі ОСББ на Панікахи, 97.

Все через те, що в будинку встановили тепловий пункт, який допомагає теплоносію не охолоджуватися, доки він дістанеться нижніх поверхів.

Зараз тепловтрати між верхніми та нижніми квартирами – усього 10 градусів. Окрім того, пунктом легко керувати через мобільний додаток. Можна задавати температуру на конкретний проміжок часу.

Коштувала така система 500 тисяч гривень. Голова ОСББ каже, сума чимала. Однак завдяки національній програмі “Теплих кредитів” та співфінансуванню з міською владою, яка покрила 30% витрат, жителям таки вдалося її придбати.

Джерелами можуть стати Фонд енергоефективності, національні проєкти на кшталт “Теплих кредитів”. Й міські програми співфінансування, як дніпровська “Енергоефективна оселя”.

Остання була прийнята у Дніпрі ще у 2018. Кожного року з міського бюджету виділяється по 3 мільйони гривень на енергоощадні заходи ОСББ. Щороку цією програмою користується близько 30 об’єднань міста. За ці гроші у будинках модернізують теплові системи, комунікації, утеплюють труби, фасади або встановлюють вікна.

 

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