У трендах навіть взимку – натуральні рослини

Салон “THE DIFFERENCE” на вулиці Святослава Хороброго, 48 – це флористичний рай. Тут створюють композиції з квітів, прості й оригінальні, для визначних подій і буденних зустрічей. Ваша композиція буде неповторною з урахуванням відповідної теми та особистого настрою. А можна просто поімпровізувати, як це зараз зробить власниця Салону Юлія Самохіна.

Юлія розповідає, що зараз флористи віддають перевагу натуральним рослинам. Для новорічної композиції вона обрала данську ялинку, голландські так звані “засніжені рослини”.

За цікавою бесідою, композиція створилась ніби сама собою. І ось перед нами вже готова прикраса до зимової пори року.

Юлія Самохіна впевнена, що одна квітка вже гідна бути композицією, адже її можна розглядати годинами. Проте великі букети мають особливий статус та емоційний вплив. Наприклад, з піонів, що своїм білим кольором нагадують засніжену галявину.

В умілих руках флористки, яка любить свою справу, на наших очах швидко виникає шикарний букет із голландських піонів. Такі, та навіть значно кращі композиції, ви можете отримати у салоні флористики “THE DIFFERENCE” на вулиці Святослава Хороброго, 48.

ТЕЛ. 067 633 18 78

САЛОН “THE DIFFERENCE” ВУЛ. СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО, 48