Статую скіфського воїна додали до вуличної експозиції Історичного музею

Вуличну експозицію Історичного музею Дніпра поповнили новою скульптурою. Статую скіфського воїна привезли з околиць села Вишневе, що у П’ятихатському районі. Вона стала 49-ю так званою “кам’яною бабою” на виставці. Що символізує статуя, скільки важить та яким століттям датується — вже знають наші журналісти. Подробиці історичного моменту далі.

Чоловіки з великими зусиллями встановлюють гранітну скульптуру, яка датується п’ятим століттям до нашої ери. Кам’яна споруда скіфського періоду важить понад 100 кілограмів. Сьогодні вона стала частиною експозиції історичного музею у Дніпрі.

“Ця колекція, я сподіваюся, що всім мешканцям відомо, що вона найбільша в Україні. Зараз це 102 статуї та стели, які належать до кочових народів, що населяли нашу території з періоду енеоліту і закінчуючи пізніми кочовиками.”

Статую привезли до міста ще у 2017-го. Цілих 3 роки її вивчали історики та археологи. Дослідження проводили різними методами, аби встановити достеменне походження та вік.

Нова скульптура скіфського воїна з‘явилася тут кілька хвилин тому. Вона стала 49-ю кам’яною бабою вуличної експозиції Історичного музею. Привезли її аж з околиць села Вишневе, що у П‘ятихатському районі.

Пані Дар’я захопливо розповідає про цього скіфського воїна. Науковиця особисто знайшла статую у лісосмузі під час археологічної розвідки. Кам’яна брила знаходилась за 150 метрів від скіфських курганів. За традиціями цього народу, скульптури зводили на місці поховань. У такий спосіб віддавали шану померлим.

“Це все можна віднести до сталої традиції монументального будівництва і виготовлення кам’яних статуй, які були пов’язані з культом предків і їх шануванням. І цінна вона ще тим, що їх небагато скіфських збереглося. Це лише сьома в колекції нашого музею.”

Загалом на території експозиції знаходиться антропоморфні статуї шести різних історичних періодів. В народі ці скульптури називають “кам’яними бабами”. Та у музеї кажуть, що це не зовсім так.

“Всі вони втілюють образ першопредка, втілюють образ воїна, вождя. Якщо ми говоримо про скіфів, тому це чоловіки. На них зображені символи, характерні лише чоловікам. І у них є зброя. Цей термін, якщо з наголосом на другий склад, а саме бабА — це в перекладі, як предок. І його можна застосовувати до половецьких кам’яних статуй.”

Побачити вуличну експозицію кам’яних статуй можна за адресою проспект Яворницького, 16 – біля будівлі Історичного музею.