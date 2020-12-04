Військові зустрілися з учнями Новоолександрівської школи

Напередодні Дня волонтера та Дня збройних сил України військовослужбовці зустрілися з учнями Новоолександрівської школи. Діти, своєю чергою, підготували подарунки для бійців, які боронять наші кордони. Й за свою волонтерську діяльність отримали пам’ятну відзнаку від оперативного командування “Схід”. Вже найближчим часом солодощі, малюнки та листівки передадуть до військових частин та на фронт. Подробиці — далі у сюжеті.

Біля Новоолександрівської школи — спецтехніка та люди у камуфляжній формі. Напередодні Дня Збройних Сил України до дітей в гості приїхали військовослужбовці. Такі зустрічі тут проходять ледь не щомісяця. Та цієї школярі особливо чекали, адже підготували подарунки для українських захисників.

Працівники та учні Новоолександрівської школи — справжні волонтери, адже постійно допомагають бійцям у військових частинах та на передовій. Для наших захисників це неоціненна підтримка — знати, що про них думають і на них чекають.

Тож військовослужбовці передали для педагогів та дітей привітання з Днем волонтера від командувача військ оперативного командування «Схід» генерала-майора Олександра Нестеренка. Та вручили пам’ятну відзнаку від оперативного командування.

Всі подарунки від школярів українські захисники отримають вже найближчим часом.

До привітань приєднується і весь колектив 11 каналу.