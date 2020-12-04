У Дніпрі – 572 нових хворих на коронавірус

В Україні понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу за останню добу. Найбільше COVID-позитивних – у Києві. Далі йдуть Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. У нашому регіоні лідером за кількістю виявлених інфікованих є Дніпро. У міністерстві ж охорони здоров’я розповіли про можливі дати введення жорсткого карантину. Детальніше — дивіться у наступному сюжеті.

Серед міст області найбільше нових інфікованих – у Дніпрі – 572 особи. Чимала динаміка й у Павлограді – там 139 COVID-позитивних пацієнтів за добу. На третьому місці – Кривий ріг з показником у 115 випадків. 34 мешканці Дніпропетровщини, на жаль, від коронавірусу – померли.

У облдержадміністрації ж доповіли про складну ситуацію з кисневими концентраторами. Мовляв, їх зараз не вистачає як на Дніпропетровщині, так і в країні. Саме тому вже почали закупівлю нових апаратів. За останні 2 тижні придбали майже 900.

Загалом В Україні за добу госпіталізували 1776 людей з коронавірусом. Ще 235 пацієнтів врятувати не вдалося. Та у МОЗ повідомили — нокдауну до Нового Року, скоріш за все, не буде. Мовляв, медична система країни наразі витримує навантаження. Але міністерство пропонуватиме уряду запровадити жорсткий карантин вже з початку січня. Терміном – 3 тижні.

Також у міністерстві впевнені, карантин вихідного дня спрацював. Однак, через порушників досягти максимального результату не вдалося.