Потерпають від холоду. У десяти будинках по вулиці Гоголя та Писаржевського досі немає опалення. Ситуація геть безглузда, кажуть жителі — багато років тому без їхньої згоди будинки передали з міського обслуговування до рук приватного теплопостачальника. Та замість якісних послуг мешканці отримали лише завищений тариф, перебої з опаленням, а цього сезону взагалі залишилися з холодними батареями. Куди зник постачальник та чи є шанс розв’язати проблему — дізнавалася Таїсія Скрипник.

У квартирі Наталії +14. І це за умови, що вдома працюють 2 електричні обігрівачі.

Жителі десяти будинків на Гоголя та Писаржевського на тепло чекають вже місяць, проте марно.

Ці кілька будинків більш ніж десять років тому місто віддало на баланс приватному підприємству “ТЕРО ЛТД”. Та ніхто з жильців згоди на перехід не давав.

Компанія “ТЕРО” надавала свої послуги, коли бажала. Та не забувала надсилати платіжки. Ще й з тарифом майже удвічі вищим, ніж в усьому місті, розповідає Діна.

Зв’язатися із представниками “ТЕРО ЛТД” у жителів не виходить, перейти на індивідуальне опалення також.

Чому люди потерпають від холоду — відповідь пішли шукати у самого постачальника.

“Аби відшукати компанію теплопостачальника “ТЕРО ЛТД”, ми приїхали за адресою, яка вказана на договорі з цією компанією — Гоголя 15-А.

Та за вказаною адресою нікого не знайшлося.

Адміністратор будівлі підтвердив цю інформацію.

Ми зателефонували за номером, вказаним в угоді.

“- Я НА ВАШІ ПИТАННЯ НЕ БУДУ ВІДПОВІДАТИ.

– ЧОМУ?

– ВСЬОГО НАЙКРАЩОГО.”

Усі спроби поспілкуватися з представниками ТЕРО були марними. Що ж у цьому випадку робити кинутим напризволяще жильцям — запитали у правознавця.

“Вони мають право в судовому порядку вимагати відновлення постачання комунальної послуги. Також слід пам’ятати про те, що є регулятор відповідного ринку комунальних послуг – НКРЕКП. Воно здійснює нагляд за дотриманням ліцензійних умов.”

До НКРЕКП можна подати колективне звернення про невиконання постачальником своїх зобов’язань. Після перевірки в нього можуть відібрати ліцензію. А жителі оберуть собі іншу компанію. Також варіантом розв’язання проблеми є створення ОСББ, каже адвокат. Співвласники будинку зможуть самостійно визначити — у який спосіб його опалювати й укласти угоду з компанією, яка їх влаштує.