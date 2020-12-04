Інтерпайп спрямував до 4-х лікарень 37 кисневих балонів вартістю у 200 тис. гривень  

COVID-19 не збавляє обертів. Кількість нових інфікованих зростає щодня. Так само як і госпіталізацій. Основна проблема при коронавірусі — зниження рівня кисню у крові до небезпечних для життя показників. І таким хворим потрібно вчасно підключати кисень для підтримки необхідного рівня сатурації. Не всі лікарні мають кисневі станції, тож доводиться щодня поповнювати запаси в балонах. А самих балонів — ледь вистачає. Розв’язувати цю проблему медзакладам допомагає компанія Інтерпайп. Усі подробиці — далі у сюжеті.

16 міська клінічна лікарня Дніпра. Щодня сюди доправляють хворих, яким потрібна термінова госпіталізація. Наразі у лікарні 84 пацієнти із COVID — і половина з них на кисневій підтримці. І це для хворих — єдиний шанс вижити. Поки у лікарні не має власної кисневої станції, виручають балони. Вони життєво необхідні особливо тяжким пацієнтам. І чим більше їх у запасі, тим краще. Додаткові балони для кисню до лікарні передав Інтерпайп.

А це також опорна лікарня та вже у Новомосковську. Наразі у медзакладі понад півсотні хворих на COVID-19, які поки не можуть дихати без кисневої підтримки. На одного пацієнта йде щонайменше 2 балони на добу. Тож запаси тут доводиться поповнювати щодня.

А це четверта міська лікарня Нікополя. Як і в інших медзакладах — тут не вистачає власної станції. Тож тяжких пацієнтів із COVID-19 рятують завдяки кисню в балонах. Його обмінюють на порожню тару. Тож чим більше таких балонів у запасі лікарні, тим більше кисню вони зможуть отримати.

Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП оперативно відреагувала на запити медзакладів і відправила допомогу в ті медустанови, які потребують цього найбільше. 37 кисневих балонів вартістю у 200 тис. гривень отримали 4 лікарні області.

Загалом компанія ІНТЕРПАЙП передала лікарням Дніпра, Нікополя і Новомосковська 37 кисневих балонів загальною вартістю 200 тис. гривень. Місткість кожного 40 літрів. Один такий балон з киснем може підтримувати життя пацієнта протягом 12 годин. Проблема Нікопольської лікарні — відсутність кисневої станції. Тож тут рятують пацієнтів завдяки кисню у балонах.

З початку пандемії ІНТЕРПАЙП разом із фондами Олени та Віктора Пінчуків направив на боротьбу з коронавірусів на національному та регіональному рівнях – 10 млн доларів. У Дніпропетровській області допомогу отримали понад 20 медустанов.