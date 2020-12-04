В Авіаторському відбуваються серійні вбивства собак

В Авіаторському місцеві жителі регулярно помічають розкидану отруту для чотирилапих. Від рук догхантерів в селищі померло з десяток вуличних собак та приблизно стільки ж домашніх! Люди звернулися до поліції з вимогою розібратися в цьому вбивчому інциденті та покарати винних! Тему продовжить Марко Ручка.

Хвиля вбивств безпритульних тварин накрила селище Авіаторське. Місцеві жителі розповідають, догхантери вдаються до нових методів отруєння собак. Якщо раніше це робили за допомогою отрути, перемішаної з фаршем, то зараз використовують невідому речовину, яка вражає дихальні шляхи чотирилапих.

Улюбленець Лариси якраз став жертвою зловмисників. Під час вечірньої прогулянки її Альф отруївся невідомою речовиною. Про полювання догхантерів жінка знає, тож, аби убезпечити свою собаку, надягає йому намордник.

Лариса каже — нині ситуація з вбивствами тварин на житломасиві критична. Тож тримає в кишені спеціальні препарати, аби можна було вчасно врятувати життя песику.

Бачити, як собаки помирають у конвульсіях — жахливо, каже місцевий мешканець Дмитро. Але в селищі такі картини вже звична справа.

На масиві безпритульних собак і справді багато. Але вбивати їх — не вихід, впевнені місцеві жителі. Тим більш, що отруйні речовини неодноразово знаходили неподалік дитячого майданчика. З вбивцями чотирилапих активні жителі миритися не схотіли. І ще місяць як написали колективну заяву до поліції.

Втім люди нарікають, процес пошуку винних занадто повільний.

В поліції ж кажуть — перевірка щодо інциденту триває і досі. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 кримінального кодексу України, а саме — жорстоке поводження з тваринами.

“Опитані свідки, опитані мешканці селища Авіаторське, наразі тривають слідчі дії. В рамках відкритого кримінального провадження слідчі з’ясовуватимуть деталі в рамках цього інциденту.”

У випадку, якщо причетних до злочинів знайдуть, їм загрожуватиме штраф, або позбавлення волі на строк до трьох років. Тим часом зоозахисники кажуть, у нашому регіоні діяльність догхантерів останнім часом дуже активізувалась.

Ірина каже, на цю ситуацію можна вплинути тільки силою закону. Тож, якщо ви станете свідком отруєння собак, фіксуйте випадок на телефон та терміново викликайте правоохоронців.