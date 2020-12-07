7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації

Їхня стихія — небо. 7 грудня відзначають Міжнародний день цивільної авіації. Ці люди — пілоти, стюардеси, диспетчери — працюють, аби ми могли подорожувати світом. Про особливості роботи авіакомпанії в період пандемії коронавірусу журналістам 11 каналу розповів досвідчений пілот Павло Куценко. Дивимось.

Пасажирський літак тільки-но приземлився у Дніпрі. Й Павло, пілот цього сталевого красеня, проводить обов’язкову процедуру — огляд технічного стану.

Чоловік в авіації з 15 років. Мовляв, то була ще дитяча мрія — кермувати літаком. На сьогодні ж за плечима Павла понад 9 тисяч годин нальоту. Про свого крилатого друга, за штурвалом якого сидить останні чотири роки, пілот може розповідати нескінченно.

Тут майже всі процеси автоматизовані, а необхідні налаштування виводяться на головний дисплей пілота. Останньому ж потрібно лише вміло користуватися усією цією технікою.

Чимало головного болю, каже пілот, додала пандемія коронавірусу. Компанія перевізник працює в особливому режимі. Стюардеси контролюють масковий режим у салоні. Після кожного рейсу проводиться повна дезінфекція літака. Та навіть з такими труднощами працювати можна, запевняє Павло. Аби тільки через можливий локдаун знову не припинили авіасполучення. Адже небо для пілота — це життя.

До привітань приєднується і вся команда 11 го. Бажаємо завжди легкого зльоту та м’якої посадки.