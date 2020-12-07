7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації

07.12.2020 18:42

Їхня стихія — небо. 7 грудня відзначають Міжнародний день цивільної авіації. Ці люди — пілоти, стюардеси, диспетчери — працюють, аби ми могли подорожувати світом. Про особливості роботи авіакомпанії в період пандемії коронавірусу журналістам 11 каналу розповів досвідчений пілот Павло Куценко. Дивимось.

Пасажирський літак тільки-но приземлився у Дніпрі. Й Павло, пілот цього сталевого красеня, проводить обов’язкову процедуру — огляд технічного стану.

Чоловік в авіації з 15 років. Мовляв, то була ще дитяча мрія — кермувати літаком. На сьогодні ж за плечима Павла понад 9 тисяч годин нальоту. Про свого крилатого друга, за штурвалом якого сидить останні чотири роки, пілот може розповідати нескінченно.

Тут майже всі процеси автоматизовані, а необхідні налаштування виводяться на головний дисплей пілота. Останньому ж потрібно лише вміло користуватися усією цією технікою.

Чимало головного болю, каже пілот, додала пандемія коронавірусу. Компанія перевізник працює в особливому режимі. Стюардеси контролюють масковий режим у салоні. Після кожного рейсу проводиться повна дезінфекція літака. Та навіть з такими труднощами працювати можна, запевняє Павло. Аби тільки через можливий локдаун знову не припинили авіасполучення. Адже небо для пілота — це життя.

До привітань приєднується і вся команда 11 го. Бажаємо завжди легкого зльоту та м’якої посадки.

Теги: , , ,

Інші новини

У Підгородному затримали злочинну групу

07.12.2020 19:07

Дніпропетровщина знов у лідерах по розповсюдженості COVID-19

07.12.2020 19:04

Продають квіти, щоб спрямувати зароблене на винищення наркотичної реклами

07.12.2020 18:56

Протягом 4-х місяців у центрі Дніпра вестимуть вибухові роботи

07.12.2020 18:50

Міські гуртки дизайну отримали професійні швейні машинки

07.12.2020 18:37

У десяти будинках по вулиці Гоголя та Писаржевського досі немає опалення

04.12.2020 19:07

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com