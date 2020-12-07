Міські гуртки дизайну отримали професійні швейні машинки

Заклади позашкільної освіти отримали нове обладнання. Відтепер учні гуртків дизайну одягу матимуть змогу користуватись професійними швейними машинками, оверлоками, прасками та випаровувачами. Подробиці у наступному сюжеті.

Справжнє свято для дніпровських гуртків дизайну одягу! Департамент гуманітарної політики міськради Дніпра передав 10 одиниць професійної техніки для двох закладів міста. У центрі позашкільної роботи №2 чекали на такі дарунки. Керівниця театру моди “Графіті” Наталія працює тут вже 15 років. Розповідає, раніше шили на зовсім старих машинках. І більшість робіт мали виконувати вручну.

За 20 років існування гуртка, тут створили та показали понад 40 колекцій, виготовлених із яких тільки можна уявити матеріалів. Юні дизайнери з “Графіті” неодноразово ставали учасниками всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Та отримували високі бали на престижних фестивалях.

Маргарита випускниця цього гуртка. Дівчина почала ходити в центр ще змалечку. Каже — навчальна база тут і справді на високому рівні. А от з практичною частиною — було не дуже, оскільки машинкою користувались по черзі. Втім зараз для майбутніх дизайнерів тут створені комфортабельні умови.

Нове обладнання отримав і Міський палац дітей та юнацтва. В мерії кажуть, позашкільна освіта має бути не тільки цікавою, а відповідати сучасним тенденціям.

Тож учасники цих гуртків вже працюють на новому обладнанні й готують чергову колекцію ексклюзивного одягу.