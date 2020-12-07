Продають квіти, щоб спрямувати зароблене на винищення наркотичної реклами

Тони квітів — в обмін на чисті фасади. У Дніпрі продадуть цілий літак квітів з Нідерландів. Й усі зароблені кошти витратять, аби очистити місто від наркотичної реклами. Придбати квіткові коробки можна буде на семи локаціях протягом десятого та одинадцятого грудня. Детальніше про акцію — у сюжеті.

На фасадах, парканах, гаражах та навіть на будівлях освітніх закладів. Дніпро потерпає від наркотичної реклами. Вона усюди не лише у віддалених районах міста, а й у середмісті. Чи можливо її подолати?

Квіти проти наркотиків. Про це цьогорічна квіткова барахолка у Дніпрі. Благодійну акцію проводять вже вчетверте. На цей раз усі зароблені кошти спрямують на знищення наркотичної реклами на фасадах міста.

Тони квітів продадуть протягом двох днів. У планах — заробити близько 350 тисяч гривень та закупити на них усі необхідні матеріали. Придбати коробки з квітами можна буде на семи локаціях міста. Крім того, вже зараз купити їх можна через чат-бот в онлайн-банку.

На вибір — три розміри коробок з різними видами квітів.

Боротьба за чисті фасади у Дніпрі триває вже достатньо довго. Наркотичну рекламу замальовують й затирають численні громадські спільноти, небайдужі мешканці, комунальники. Але не всі знають, як це робити правильно. Тож незабаром для всіх небайдужих з’явиться спеціальна інструкція. З інформацією щодо тонкощів знищення написів в залежності від типу фасаду.

До самого процесу знищення реклами наркотиків стануть вже навесні. Адже технологія фарбування фасадів передбачає теплу погоду.