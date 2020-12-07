Дніпропетровщина знов у лідерах по розповсюдженості COVID-19

В Україні вперше за декілька місяців коронавірус почав йти на спад. У МОЗ пояснили – тенденція до зниження спостерігається завдяки дотриманню карантинних обмежень і локдауну вихідного дня, який все ж таки спрацював. Ну, а Дніпропетровщина за минулу добу знов опинилась у лідерах по розповсюдженості COVID-19. Про ситуацію детальніше — далі.

Майже 1000 нових випадків COVID-19 зафіксовано за останню добу в нашій області. Половина — це мешканці Дніпра. На сьогодні амбулаторно лікуються зо 6 тисяч інфікованих, в стаціонарах же перебувають майже 700 пацієнтів.

“У 21-й лікарні – 166 пацієнтів, у 16-й лікарні – 87, у 4-й лікарні – 105 пацієнтів, у 6-й лікарні – 131, у 9-й лікарні – 101 пацієнт, в 11-й лікарні – 73, а у 6-й дитячій – 12 пацієнтів з COVID-19.”

У місті продовжують працювати мобільні бригади, що проводять ПЛР-тестування. Вони обстежили вже майже 53 тисячі осіб. А Держпродспоживслужба минулого тижня проводила перевірки продовольчих крамниць, перукарень, закладів громадського харчування. Навідувались також і в школи. В результаті оформили 14 протоколів та 79 приписів про усунення порушень.

Дніпропетровщина за минулу добу знов потрапила до лідерів за кількістю нових випадків коронавірусної хвороби. Попереду лише Київ, там добовий показник — більше півтори тисячі. Хоча в Україні в цілому фіксують позитивну динаміку. В Міністерстві охорони здоров’я кажуть, від карантину вихідного дня чекали більшого результату. Але навіть таке зниження — це перемога.

Але локдауну не уникнути. Втім з датами уряд ще не визначився. За попередньою інформацією, планують зупинити роботу розважальних закладів, дискотек, заборонити оренду залів під корпоративи та свята. Також не працюватимуть школи, садки, університети. Спортзали також за виключенням занять, які можна проводити на вулиці. Заборонять всі масові скупчення, виставки та концерти. Магазини непродовольчих товарів та заклади харчування, скоріш за все працюватимуть на виніс чи за доставкою. А салони краси чи перукарні – лише за попереднім записом.