Склали присягу та набули повноважень. Новообрані депутати Дніпропетровської обласної ради зібралися на першу сесію. Офіційно вона відбулася. Але жодного рішення присутні так і не змогли прийняти через так званий “регламентний локдаун”. Чому склалася така ситуація — дивіться у наступному сюжеті.

Обласна територіальна виборча комісія провела першу сесію новоскликаної облради. До неї увійшли сім політичних сил. Зі 120 обраних депутатів, у залі були присутні 118. Але поки що вони не змогли обрати нового голову. Бо для цього потрібно мати лічильну комісію. А щоб її створити необхідно подати заяву на ім’я голови облради, якого ще не обрали.

Для розв’язання ситуації, що склалася, розробили так звану “дорожню карту дій” і запропонували обрати тимчасову президію.

Після дебатів, представники всіх політичних сил дійшли згоди про необхідність працювати у правовому полі і обрали тимчасову президію. За таке рішення проголосували 75 депутатів, 2 – проти, 40 обранців — не голосували.

На наступному засіданні, яке відбудеться шістнадцятого грудня, заплановано обрати керівництво обласної ради та призначити склад профільних комісій.