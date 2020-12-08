У Дніпрі показали, як обробляють громадський транспорт

08.12.2020 18:37

Починають із вікон — закінчують поручнями й сидіннями. У Дніпрі показали, яким чином обробляють громадський транспорт. Виявляється, увесь рухомий склад проходить ретельну дезінфекцію щодня. А це майже 200 трамваїв, більше ніж 100 тролейбусів та під 1000 автобусів. Якою речовиною миють транспорт та наскільки цей процес ефективний — дивіться далі.

Дезінфекція трамваїв, тролейбусів та маршруток відбувається саме так. Прикладом, в трамвайному депо №3 пара прибиральниць зранку одягають костюми біозахисту, наповнюють балони хімічною речовиною і починають обробляти рухомий склад. На один вагон витрачають до 20 хвилин часу.

“В ході дезінфекції обробляються більш контактні з пасажирами поверхні вагонів. Це підлога, поручні тримання, поручні, які знаходяться на сидіннях, на дверях.”

А вже після вологої дезінфекції інший працівник сухою ганчіркою протирає поверхні від хімрозчину. Який, за словами фахівців, не зашкодить здоров’ю людей. Суміші купляють згідно з рекомендаціями МОЗ.

Кожного дня обробляють майже 200 трамваїв, а також весь рухомий склад маршруток та тролейбусів. Дезінфекцію проводять або перед виїздом на маршрут, або по завершенню зміни.

В мерії кажуть — до протиепідемічних заходів ставляться відповідально. Намагаються зробити усе можливе, аби знешкодити бактерії та убезпечити пасажирів.

Також представники мерії додають, зараз дешевше і простіше купувати дезінфекційні засоби, аніж восени. Адже ажіотаж трохи спав.

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