На Дніпропетровщині 712 нових випадків коронавірусу

08.12.2020 18:43

Маємо обнадійливі дані: в Україні спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. За минулу добу коронавірус діагностували у майже 11 тисяч людей. Водночас подолали хворобу більш як 12,5 тисяч українців. У лідерах за кількістю нових випадків — Київ, Одеська та Запорізька області. На Дніпропетровщині ж плюс 712 інфікованих. Найбільше у Дніпрі та Кривому розі. Останню інформацію про епідситуацію в регіоні та країні — далі.

Минулої доби на Дніпропетровщині зафіксували 712 нових випадків коронавірусу. Найбільше у Дніпрі – 324. Відтак в обласному центрі за весь час маємо понад 20 тисяч інфікованих. Більша частина вже подолала хворобу.

Також 183 нові випадки COVID підтвердили у Кривому Розі, 48 – у Нікополі та 44 – у Кам’янському. Найважчих пацієнтів з усієї Дніпропетровщини госпіталізують до обласної лікарні імені Мечникова. Напередодні ввечері туди доправили 52-річну жінку у надважкому стані. За її життя боролися цілу ніч.

Нині у COVID-центрі медзакладу понад 100 пацієнтів, 4 людини у критичному стані, реанімація — вщент заповнена.

Наразі Мінохорони здоров’я активно працює аби якнайшвидше отримати вакцину проти COVID-19. Україна розраховує на 8 мільйонів доз. Міністерство вже склало графіки вакцинації та визначило пріоритетні групи, яким проводитимуть щеплення: це медики, освітяни, працівники Нацполіції, а також групи ризику за віком та станом здоров’я.

Останніми днями в Україні фіксують зменшення кількості інфікованих на коронавірус. Проте, ситуацію не можна назвати стабільною, тож розслаблятися зарано. Уряд продовжує готуватися до зимового локдауну.

 

Теги: , , , , , , ,

Інші новини

У Дніпрі показали, як обробляють громадський транспорт

08.12.2020 18:37

Депутати Дніпропетровської обласної ради зібралися на першу сесію

08.12.2020 18:32

У Краснопіллі запрацювала оновлена амбулаторія

08.12.2020 18:29

У Дніпрі розпочала роботу Фабрика святого Миколая

08.12.2020 18:25

8 грудня – Міжнародний день хору

08.12.2020 18:19

У Підгородному затримали злочинну групу

07.12.2020 19:07

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com