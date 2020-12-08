На Дніпропетровщині 712 нових випадків коронавірусу

Маємо обнадійливі дані: в Україні спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. За минулу добу коронавірус діагностували у майже 11 тисяч людей. Водночас подолали хворобу більш як 12,5 тисяч українців. У лідерах за кількістю нових випадків — Київ, Одеська та Запорізька області. На Дніпропетровщині ж плюс 712 інфікованих. Найбільше у Дніпрі та Кривому розі. Останню інформацію про епідситуацію в регіоні та країні — далі.

Минулої доби на Дніпропетровщині зафіксували 712 нових випадків коронавірусу. Найбільше у Дніпрі – 324. Відтак в обласному центрі за весь час маємо понад 20 тисяч інфікованих. Більша частина вже подолала хворобу.

Також 183 нові випадки COVID підтвердили у Кривому Розі, 48 – у Нікополі та 44 – у Кам’янському. Найважчих пацієнтів з усієї Дніпропетровщини госпіталізують до обласної лікарні імені Мечникова. Напередодні ввечері туди доправили 52-річну жінку у надважкому стані. За її життя боролися цілу ніч.

Нині у COVID-центрі медзакладу понад 100 пацієнтів, 4 людини у критичному стані, реанімація — вщент заповнена.

Наразі Мінохорони здоров’я активно працює аби якнайшвидше отримати вакцину проти COVID-19. Україна розраховує на 8 мільйонів доз. Міністерство вже склало графіки вакцинації та визначило пріоритетні групи, яким проводитимуть щеплення: це медики, освітяни, працівники Нацполіції, а також групи ризику за віком та станом здоров’я.

Останніми днями в Україні фіксують зменшення кількості інфікованих на коронавірус. Проте, ситуацію не можна назвати стабільною, тож розслаблятися зарано. Уряд продовжує готуватися до зимового локдауну.