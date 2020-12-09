Жителі будинку по вулиці Шухевича потерпають через відсутність елементарних умов

Без гарячої води, газу та опалення. Жителі будинку по вулиці Романа Шухевича потерпають через відсутність елементарних умов. Оселя, якій понад 100 років, тріскається та просідає. Мешканці квартир бояться робити капітальний ремонт, адже старі стіни та комунікації можуть просто не витримати. Чи є шанс розв’язати проблему та чи безпечно людям залишатися у такій будівлі — Таїсія Скрипник дізнавалася.

Цьому будинку по вулиці Романа Шухевича вже близько 100 років, стіни тут буквально тріщать по швах, комунікації зношені, а про нормальні умови – воду тепло та газ – люди лише мріють.

Анжеліка розповідає, такі уламки падають зі стелі просто всередині її квартири.

У цьому будинку вони з матір’ю мешкають все життя. Кажуть, комунікації: вода, газ та світло були підведені у невеличку прибудову, яку звели ще до їхнього сюди заселення. Однак з часом вона почала розсипатися і поступово уходити під землю.

Через це довелося відмовитись від газу, аби уникнути вибуху. З часом пропала й вода, тепер, через падаючі уламки, обривається світло. Нормального опалення у квартирі також немає.

Тому, каже Алла, доводиться грітися по торгових центрах, бібліотеках та сусідах. В останніх ситуація ненабагато краща.

Представник обслуговуючої компанії будинку каже, комунікації тут й справді зношені, однак холодні батареї — не їхня провина.

Щодо одинадцятої квартири, де мешкає Анжеліка з матір’ю, фахівець Жилсервісу каже, аби щось для них зробити, необхідно спершу провести комплексну експертизу.

Якщо після перевірки районної комісії цей будинок отримає статус аварійного — доведеться приймати рішення про можливе відселення його мешканців. Наразі ж в обслуговуванні Жилсервісу-5 понад 600 приміщень віком ті станом подібних до цього. Наразі комісію чекають мешканці ще двох будинків — по вулиці Андрія Фабра та Романа Шухевича, 55.