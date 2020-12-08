У Дніпрі розпочала роботу Фабрика святого Миколая

“Миколай про тебе не забуде”. У Дніпрі свою роботу розпочала Фабрика святого Миколая. Для дітей із багатодітних та малозабезпечених родин збирають подарункові набори. Адресати отримають їх напередодні свята. На відкритті фабрики побувала й наша Таїсія Скрипник та дізналася більше про роботу волонтерів.

9 років тому Олена отримала свій перший подарунок від помічників Святого Миколая. Сьогодні ж дівчині 15 і тепер вона сама у лавах волонтерів.

Тому, продовжує дівчина, хоче, аби такі ж емоції відчули й інші діти з багатодітних або малозабезпечених родин.

Підготовка святкових пакунків на фабриці Святого Миколая проходить у декілька етапів. Перший — прийом зібраних подарунків та розподіл їх по зонах.

Далі відбувається формування готового пакунку. У ньому обов’язково має бути по одному предмету с кожної “зони”. Обирають складові подарунку, спираючись на ім’я, вік та стать майбутнього отримувача.

“Ми намагаємося уявити собі цю дитину, намагаємося собі у фантазії намалювати, як вона виглядає і що б вона хотіла отримати на День святого Миколая. І з цими думками ми йдемо по рядах і формуємо цей подарунок.”

Пакунок для 14-річного Кирила вже збирає волонтерка Марина.

Цьогоріч святкові пакунки отримають майже дві тисячі дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. Не забудуть й про дочок та синочків воїнів АТО та ООС, малят з особливими потребами, та всіх, кому необхідна увага та підтримка на ці свята, каже координаторка акції.

Фабрика Святого Миколая працює у Дніпрі вже 11 рік поспіль. Організатори кажуть, кількість дітей, яких вдається порадувати подарунком, збільшується. Бо чимало є охочих долучитися до акції.

Підтримати акцію можна у будь-який спосіб: стати волонтером, зробити благодійний внесок або просто принести дітям подарунок. Останнє можна зробити як і на самій Фабриці святого Миколая, так і у спеціальних пунктах збору, перелік яких вказаний на сайті акції “Миколай про тебе не забуде”