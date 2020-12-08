Вони бувають народними, академічними, естрадними. 8 грудня — Міжнародний день хору. Мистецтво співати разом має давню історію. І в різні часи воно набуває нових рис. У Дніпрі також багато любителів і професіоналів хорового співу. Втім не всіх так чутно, як невеличкий дитячий хор COLOR MUSIC. Відеокліпи колективу переглянули в інтернеті мільйони людей! Тож, що за пісні й як їх викують діти — про це далі.

Дніпровський дитячий хор COLOR MUSIC минулому року так сколихнув інтернет-спільноту, що досі триває відлуння.

Така увага була неочікувана й дуже приємна. Ютуб надіслав COLOR MUSIC срібну кнопку!

Будь-який творчий колектив може лише мріяти про такий успіх. А тим більш хоровий.

Студії COLOR MUSIC 15 років. Змінювався склад й напрями дитячої творчості. Виконували академічну і духовну музику. Доки не обрали саме цей стиль й американську школу хорового співу.

Діти відгукуються на цей репертуар с задоволенням, бо тут є все: і можливість показати вокальні якості, і рухатися під час співу, і отримувати бажані лайки.

А в цьому хорі вони всі солісти. І вони не зупиняються! Знято й записано чотири повноцінних кліпа. Підписники оцінили їх заслужено високо.

COLOR MUSIC має зворотний зв’язок із численими колективами Європи, Америки та Азії. Невдовзі відбудеться презентація великого спільного проєкту, присвяченого підтримці постраждалих від COVID-19.

Діти знають, пісні також можуть врятувати. COLOR MUSIC надсилає їх по всьому світу з Дніпра.