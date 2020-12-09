У Дніпровській академії музики відкрився фестиваль “Музика без меж”

09.12.2020 18:58

Музика долає межі. Два концерти до 250-річчя Людвига ван Бетховена відкрили фестиваль в Дніпровській академії музики. Втім цього разу глядачів в залі було небагато. Але концерти записали на професійному обладнанні, тож публіка може їх почути згодом. Ну а на “живому” виконанні творів побувала наша знімальна група.

Цей концерт для диригента — студента магістратури, учня професора Дмитра Логвина — відповідальний. Бо увертюра Бетховена “Прометей” відкриває програму фестивалю.

Від такого дебюту неможливо відмовитися. Як і від музики взагалі. Тому організатори фестивалю вирішили записати 2 концертних програми, присвячені творчості Бетховена.

В концерті беруть участь відомі українські музиканти: віолончеліст Артем Полуденний, скрипаль Назарій Пилатюк, піаніст Роман Лопатинський.
На сцену вийшов ректор академії музики Юрій Новиков. Він виконав 5 концерт Бетховена.

Для вдалого запису створені всі умови. Навіть запрошений кращий звукорежисер. Він знає, як налаштувати ідеальне звучання класичної й сучасної музики.

Записи двох концертів бетховенської програми фестивалю “Музика без меж” мають увійти як у колекцію дніпровської академії, так і в державні добірки виконання великої музики. Що стосується глядачів, то їх на цих концертах завдяки інтернету стане набагато більше.

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