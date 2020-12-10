Спочатку грудня на водоймах області потонуло 2 рибалок

З відкриттям зимового сезону риболовлі почастішали смертельні випадки на воді. Тільки за перший тиждень грудня на Дніпропетровщині сталося 2 трагічних інциденти — двоє чоловіків потонули на водоймах. Яких помилок припускаються рибалки, як діяти у критичних ситуаціях та правильно надавати медичну допомогу — дивіться у сюжеті Марка Ручки.

Перша смерть під час зимової рибалки на Дніпропетровщині сталася в селі Богданівка. 55-річний місцевий житель випробував долю, вийшовши на перший лід на річці Мокра Сура. Експеримент закінчився трагічно. Рятувальники дістали тіло чоловіка на відстані 25 метрів від берега.

Ще один смертельний випадок на воді за участі рибалки стався в Єлизаветівці, на Голубих озерах. Попередньо відомо, що 46-річний чоловік заплутався в сітці усього в метрі від берега. Через це впав у холодну воду, не зміг вибратись, захлинувся та потонув.

Надзвичайники переконані — трагічний випадок стався через те, що чоловік нехтував елементарними правилами безпеки на воді.

“Рибалка був у теплому одягу, в забродах, прокладав сітку, яка почала заплутуватись у нього в ногах. На дні була муляка, йому було тяжко вибратись. Він, я так вважаю, впав і не міг вже встати, оскільки ноги були заплутані.”

Досвідчені рибалки твердять — взимку на водойми все ж не бажано ходити одному. Прикладом, Ігор відданий цьому хобі змалечку. Каже, техніки безпеки обов’язково дотримується. Додає — головне бути свідомим, уважним та зайвий раз не ризикувати.

А у випадку, коли людина провалилася під лід та наковталася води, треба правильно надати допомогу. Надзвичайники демонструють майстер-клас. Якщо постраждалий непритомний, потрібно негайно звільнити дихальні шляхи. Для цього маємо розташувати його під нахилом.

Потім потрібно перевернути людину на спину. Підкласти під голову будь-який предмет, прикладом кофту або куртку.

Реанімаційні дії потрібно робити до приїзду швидкої допомоги. Головне — не зупинятися, оскільки кожна секунда важлива. Також надзвичайники кажуть, в жодному разі не можна панікувати. Аби надзвичайних ситуацій не виникало, важливо дотримуватись правил поводження на кризі.

“Звертайте увагу обов’язково на покрив льоду, не можна знаходитись на кризі, яка має товщину менш як 10 сантиметрів. Не формуйте велику кількість поруч із собою лунок, це небезпечно. Безпечною відстанню є 5-6 метрів одна від одної.”

Додають — якщо ви виїжджаєте на риболовлю за місто, бов’язково попередьте своїх рідних, де саме плануєте розташуватися. Переконайтесь, що працює мобільний зв’язок. Бажано мати з собою мотузку до 20 метрів та рятувальний жилет.

“Як лайфхак можна взяти з собою декілька довгих цвяхів і кинути їх в кишеню. Наприклад, коли людина провалиться — за допомогою них можна вибратись з під криги.”

Аби не стати жертвою нещасних випадків — дотримуйтесь рекомендацій від рятувальників та бережіть себе.