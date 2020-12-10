У Дніпрі випустили марку із зображенням Олександра Поля

Ексклюзивну марку вперше за 8 років випустили у Дніпрі. Презентація атрибута із зображенням Олександра Поля відбулася у головному відділенні “Укрпошти”. Разом із маркою також розробили тематичні листівки та конверти. Хто ініціював створення та який тираж новинок — далі у сюжеті.

Понад 900 марок із зображенням Олександра Поля напередодні нового року випустили у Дніпрі. На них почесний громадянин міста зображений на фоні Амурського моста. Розробили також 5 тематичних поштових листівок та 200 конвертів. Ідея повністю належить місту. Втілили її символічно у рамках програми “Рік Олександра Поля”.

“Така відзнака ще раз показує, наскільки це важливо для нашого міста. По-друге, обмежений випуск показує колекційну цінність цих марок і кожен філателіст буде щасливий мати в себе таку марку.”

Презентували марку у головному відділенні “Укрпошти” у Дніпрі. Там її погасили та підписали конверт. Презентаційний варіант згодом відправлять до Музею історії Дніпра.

До цього в історії “Укрпошти” вже були художньо марковані конверти із зображенням важливих подій, які пов’язані з нашим містом. У тому числі й з Олександром Полем. Утім, такі випуски востаннє робилися щонайменше з десяток років тому.