Тепла зима сприяє розкраданню зелених насаджень

Все більше містян скаржаться, що з їхніх палісадників зникають цінні рослини. Від нахабних дій страждають ОСББ, навчальні заклади, парки. Ями від поцупленого ялівцю чи туї не рідкість навіть у середмісті. Взятися за таку нетипову для зими тему нашу Софію Куценко спонукало розкрадання лаванди майже під стінами Оперного театру. Дивимось.

Рожевими стаканчиками на паличках позначені вкрадені кущі лаванди. На галявині біля Оперного театру їх кілька десятків. Це вигадка пані Марії. У такий спосіб жінка звертає увагу суспільства на проблему викрадення зелених насаджень. Вона та сотні дніпрян ходять цією дорогою щоденно. Утім здається, що доля рослин турбує лише її.

Запашною та квітучою ця територія була ще влітку. Що буде наступного року — Марія й припустити боїться. Каже: з такими темпами тут може не залишитися жодного куща.

Ймовірно рослини крадуть для продажу, каже Марія.

Найкрасивіші та найдорожчі. Зазвичай саме такі рослини викопують з чужих палісадників. Але на злодіїв чекає розчарування. Адже насадження далеко не завжди приживаються після варварських дій.

Найбільше потерпають хвойні породи, кажуть екологи. Адже при неправильному викорчовуванні дерев, на іншій ділянці вони просто загинуть.

“Це ціла низка технологій, які пов’язані з правильною висадкою. У певний сезон, у певному фізіологічному стані рослина повинна бути. Відповідно, коли ці рослини викопуються, цілком ймовірно, 50-60%, що на новому місці вона не приживеться. І ця рослина в результаті втратиться.”

Можливо, така ж доля спіткала й вкрадені туї з алеї на Лівобережному. У 2015 їх тут висадили близько тисячі. Протягом 5 років, скаржаться місцеві, злодії поцупили чи не сотню дерев.

Пані Наталія працює у школі. Кожен ранок починається з того, що їй доводиться перераховувати рослини на території закладу. І майже щоразу їх стає менше. Жінка зізнається: сумно, що крадуть навіть у дітей.

Роздратування та обурення — ці почуття спіткають кожного, хто одного ранку замість улюбленої туї чи троянди побачить розриту яму в палісаднику. Не слід забувати, що з кожною вкраденою рослиною, зелений фонд міста зазнає втрат.

Не тільки не розкрадати, а ще й примножувати кількість зелених насаджень. Ось головна інструкція зі збереження екології Дніпра. Більше, за словами фахівців, нічого і не потрібно. Утім, це просто лише на словах. Зупинити ж та покарати крадіїв рослин — майже неможливо.