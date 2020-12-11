Екологи взяли проби води на трьох точках по берегу Дніпра

Оцінити стан води та виключити можливість незаконного під’єднання до зливової каналізації. У Дніпрі продовжують контролювати скиди небезпечних речовин у водойми. Цього разу проби взяли одразу на трьох точках на берегу Дніпра. Який наразі стан річки та чи йдеться про зведення очисних споруд — дивіться далі у сюжеті.

Забруднена пластиком та стічними водами. Саме такою зараз є річка Дніпро. Влітку — цвіте й тхне. І так вже багато років. Аби оцінити стан водойми та виявити незаконні підключення до зливової каналізації, на кількох локаціях відібрали проби води. Дві взяли в різних точках Січеславської Набережної. Та ще одну — на лівому березі, в районі Амур-Гавань. Зразки відвезуть на дослідження в обласний лабораторний центр.

Місцевих мешканців пригнічує стан річки. Кажуть: із забрудненням екології потрібно обов’язково боротися.

Нагадаємо, у Дніпрі затверджений спеціальний проєкт будівництва та розвитку дощової каналізації міста. Його реалізація попередньо запланована на 2022-2025 роки.