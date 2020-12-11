Мешканці Чаплів побоюються затоплень через масове знищення дерев

На грані масштабного підтоплення! Мешканці житломасиву Чаплі б’ють тривогу через масове знищення дерев. Річ у тому, що працівники лісового господарства зрубують акації на найвищому пагорбі селища. Люди не на жарт побоюються, що сезонні опади можуть затопити та зруйнувати їхні оселі. Подробиці знає наш Марко Ручка.

Валентина Василівна розповідає — з початку цього тижня працівники лісгоспу почали вирубувати усю рослинність на найвищому пагорбі житломасиву Чаплі. Річ у тому, що дерева та кущі, стримувати опади, аби вони не затоплювали селище.

На думку жінки, лісгосп зайнявся вирубкою винятково, аби заробити.

Місцеві кажуть — раніше під час потужних повеней житломасив заливало, але несильно. Зараз же, впевнені, без достатньої кількості зелених насаджень стічні ями не витримають й вода піде на будинки. Прикладом, оселя Ольги розташована на лінії розмежування балки та вулиці. Жінка навіть уявити не може, на що чекати під час зливи чи потужного поводка.

По вулиці Дубінінській таких будинків, які першими відчують на собі наслідки негоди, понад 30. Сусідам, чиї домівки розташовані нижче — пощастить ненабагато більше.

Наслідки вирубки рослинності зачепили весь житломасив. Тут, чи не у найнижчій частині Чаплів, почало розмивати кладовище. Ґрунт просідає і місцеві побоюються екологічної катастрофи.

Тим часом в державному підприємстві “Дніпровське лісове господарство” коментують — всі дозвільні документи на вирубку дерев мають. Знищити їх вирішили, бо рослинність була вже непридатна.

Наталія Семенова не виключає, що деревину продаватимуть і зароблятимуть на цьому гроші. Натомість обіцяє — територію засадять новою рослинністю.

Коли це станеться — питання риторичне. В лісгоспі сказали, що точних термінів поки що не визначено.