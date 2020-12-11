Зменшити особисті контакти та зустрічати свята в колі лише з найближчими людьми. Так в МОЗ радять відзначати Новий рік та Різдво, аби не підхопити коронавірус. Закликають свідомо поставитися до прийдешніх гулянь та дотримуватися маскового режиму і дистанції. Поки ситуацію дещо вдалося стабілізувати, принаймні не фіксують різких стрибків. За минулу добу в країні понад 13,5 тисяч нових інфікованих. Дніпропетровщина в п’ятірці лідерів. Детальніше — далі.

На Дніпропетровщині 759 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 за добу. Майже половина з них — мешканці Дніпра. Понад 6,5 тисяч лікуються амбулаторно, тобто вдома. Майже 700 пацієнтів перебувають в стаціонарах.

“У 21-й лікарні – 140 пацієнтів, у 16-й лікарні – 77, у 4-й лікарні – 116 пацієнтів, у 6-й лікарні – 138, у 9-й лікарні – 89 пацієнтів, в 11-й лікарні – 114, а у 6-й дитячій – 8 пацієнтів з COVID-19.”

У місті продовжують працювати мобільні бригади, що роблять ПЛР-тестування. Вони вже обстежили понад 55 тисяч осіб.

По країні в цілому ситуація більш-менш стабільна. За останню добу маємо понад 13,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Одужалих знов більше ніж захворілих. І це вкрай позитивна тенденція. Хоча при цьому вже вдруге зафіксовано найбільшу кількість смертельних випадків від COVID-19. За минулу добу не вдалося врятувати 285 хворих.

Аби вистачало ліжок, в МОЗ вирішили долучити лікарні Укрзалізниці.

За словами профільного міністра, зима буде вкрай важкою. В січні-лютому традиційно прийде хвиля гострореспіраторних захворювань. А це додаткове навантаження на медиків. Тож українців вкотре закликають дотримуватися заходів безпеки.

Медики радять напередодні новорічних свят уникати масового скупчення людей, адже це потенційне місце зараження. Купувати святкові подарунки краще через інтернет із доставкою додому. А замість походів на новорічну ялинку — дивитися онлайн-трансляцію.