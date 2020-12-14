У Криничанському районі потонули двоє рибалок 

Нещасний випадок на будівельному майданчику у Дніпрі, потонулі рибалки, пожежі, аварії, спроби самогубства та чимала партія наркотиків — минулого тижня у правоохоронців та рятувальників роботи вистачало. По головні надзвичайні події — у наступному матеріалі.

Надзвичайна подія сталася у Дніпрі цієї суботи. На одному з будівельних майданчиків кран впав просто на автобетонозмішувач. Водій вантажівки загинув на місці.

Перші заморозки — і водойми подекуди покрились кригою. Та рятувальники застерігають, вона надзвичайно тонка та крихка. І не витримує маси навіть маленької дитини. Втім, це розуміють не всі. Як наслідок, троє людей минулого тижня загинули.

“У криничанському районі двоє рибалок вирішили вийти на тонку кригу. Це закінчилось тим, що їхні тіла знайшли за 10 метрів від берега.”

Спроба самогубства на Новому мосту, наплічник, повний наркотиків та виїзди на ДТП — чимало роботи було і в патрульної поліції.

“Минулого тижня у нас сталося 122 ДТП без потерпілих і 24 з потерпілими.За ці вихідні, коли у нас була негода, сталося 51 ДТП, 7 – з потерпілими.”

А вже в понеділок вранці сталося чергове ДТП. На вулиці Гаванській Ауді зіштовхнулася з фурою. За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з кермуванням. Автівку занесло і вона врізалася у вантажівку, яка їхала на зустріч. Двох пасажирів Ауді — шпиталізували.