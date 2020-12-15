Орнітологи закликають містян не “рятувати” лебедів

15.12.2020 18:21

Рятуючи, не нашкодьте. Зимівля лебедів у наших широтах — вже звичне явище. З настанням холодів містяни час від часу намагаються врятувати пернатих від морозів. Та орнітологи заспокоюють — лебеді добре переносять холод і можуть довго сидіти нерухомо. Це не означає, що птиця змерзла. Вона просто економить енергію та відпочиває. У разі, якщо пернатий якимось чином примерзне до криги, він буде голосно кричати, битися об лід та навіть лежати. Тож коли бачите на кризі птахів, не сумнівайтесь — з ними все добре. Лебеді самі собі знаходять їжу, тож краще їх зараз не підгодовувати.

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