У місті облаштують понад 200 точок продажу новорічних дерев

Середина грудня — час купувати ялинки! Пухнасті красуні вже у продажу по всьому місту. Цінова політика досить різна, новорічне дерево коштує від с100 до 1000 гривень. Утім, не усі вони сертифіковані. Тож де шукати та як обрати легальну ялинку на власний бюджет — дивіться далі.

Пухнаста, красива, й що важливо — не дуже дорога. За такими критеріями зазвичай обирають ялинку. Утім, мало, хто замислюється про її походження. Цьогоріч у Дніпрі облаштують понад д200 точок продажу новорічних дерев. За правилами, усі вони мають отримати дозвіл в міськраді. Та насправді, кажуть фахівці, таких майданчиків буває більше. Й сертифікати матимуть далеко не всі. Аби точно знати, що ваша ялинка легальна, у продавців можна запитати відповідні документи.

Тих, хто купує живу ялинку й відчуває через це докори сумління, — лісники заспокоюють. Сертифіковані дерева, виставлені на продаж, жодним чином не шкодять екології. Їх вирощують на спеціальних плантаціях для подальшої реалізації. Ба більше, можна придбати не тільки зрубану ялинку, а й у горщику, аби після свят її пересадити.

“Хто хоче придбати живу ялинку, то можуть купувати її у горщику. Середня ціна коливається від 600 гривень. Зрубана буде набагато дешевша. Середня ціна по нашому підприємству – 150 гривень.”

Строк реалізації дерев збігає 31 грудня. До 23:00 усі ялинки з точок продажу повинні прибрати. Вже наступного дня по місту проведуть рейд. На порушників складуть адміністративні протоколи.