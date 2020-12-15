На очищення міста від наркотичної реклами зібрали 223 тисячі гривень

Майже 2,5 тисячі кімнатних квітів розкупили на благодійному ярмарку “Мій Дніпро”. Кошти витратять на винищення реклами наркотиків. Вдалося заробити більш як 223 тисячі гривень. На них придбають професійне обладнання для очищення фасадів, пескоструй, шланги та хімічні розчини. Роботи розпочнуть навесні. Наразі визначають перелік локацій. В першу чергу рекламу наркотиків приберуть біля шкіл. Можна допомогти у пошуку таких місць, надіславши фото напису та вказати точну адресу.

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