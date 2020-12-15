У Дніпрі працюють пункти обігріву для безхатьків

Порятунок від морозу. Від першого грудня кожен, хто цього потребує, знайде прихисток від холоду у центрах обігріву. Де можна випити гарячого чаю та навіть отримати теплі речі.Одночасно пункт приймає до 20 відвідувачів. Щоправда, знаходитись там дозволено лише декілька годин. Детальніше у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Цього чоловіка звати Микола. Його доставили до цього центру соціальної допомоги у жахливому стані. Відмили, відігріли — тепер намагаються відновити документи. Розмовляти безхатько не може — це наслідки інсульту.

Наразі чоловік знаходиться у пункті обігріву. Тут є з десяток ліжок, пледи та що найголовніше — опалення.

До речі, про одяг — тут його чимало. Від спідньої білизни до повноцінних костюмів. Все це допомога від волонтерів.

Скористатись послугами пункту обігріву може будь-хто. Однак, якщо у людини буде бажання залишитись у центрі більш ніж на декілька годин, доведеться проходити медичну комісію та офіційно ставати на облік. Саме так й зробив Михайло.

Цьогоріч центр соціальної допомоги переїхав на вулицю Лоцманську. Це доволі віддалений район Дніпра. Саме тому зараз містом курсують соціальні патрулі, які інформують безхатьків про адресу місця обігріву. Тих, хто не в змозі дістатись самостійно, можуть навіть відвезти.