За минулу добу одужало вдвічі більше українців, ніж захворіло

За минулу добу в Україні підтвердили майже 8,5 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому одужало хворих вдвічі більше – понад 16 тисяч. Це найбільший показник за весь час пандемії. Але попри загальне покращення ситуації, уряд затвердив нові карантинні обмеження. Які почнуть діяти з 19 грудня. Стосуватимуться вимоги в першу чергу ресторанів, закладів освіти та релігійних установ. Про що йдеться — дивіться далі.

Від 19 грудня в ресторанах та кафе жодних банкетів, корпоративів чи майстер-класів. Працюватимуть заклади з 7 до 22:00. Виключення — новорічна ніч, коли роботу продовжать на 3 години.

А от в навчальних закладах привітання Діда Мороза дозволили лише в групах або класах. Музеї працюватимуть у розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів. А релігійні установи — персона на 5 квадратних метрів.

Діятимуть і попередні обмеження щодо громадського транспорту, маскового режиму та масових заходів. У такий спосіб хочуть не допустити нової хвилі COVID-19.

На сьогодні в країні ситуація більш-менш стабільна. Так само як і на Дніпропетровщині. За минулу добу 426 нових випадків. Половина — в обласному центрі.

“На сьогодні 7 279 лікуються амбулаторно, в стаціонарах перебувають 596: у 21-й лікарні – 150 пацієнтів, у 16-й лікарні – 60, у 4-й лікарні – 105 пацієнтів, у 6-й лікарні – 117, у 9-й лікарні – 90 пацієнтів, в 11-й лікарні – 64, а у 6-й дитячій – 10 пацієнтів з COVID-19.”

Держпродспоживслужба продовжує виявляти порушення дотримання карантинних обмежень. За минулий тиждень провели майже 600 перевірок на різних об’єктах, в тому числі школах. На майже 60 – зафіксували порушення протиепідемічних правил.

Тим часом в деяких країнах населення вже щеплюють від коронавірусу. Першою була Велика Британія. Розпочалась вакцинація і в США та Канаді. Україна може сподіватись на це лише навесні. МОЗ каже, вже мають чіткий план дій. В першу чергу отримають препарат люди із групи ризику. І таких нарахували майже 21 мільйон. Для них щеплення від коронавірусу буде безкоштовним.

Світ вже перетнув межу у 73 мільйони випадків коронавірусу. Відсьогодні на жорсткий локдаун закриваються Нідерланди, посилити обмеження збираються у Великій Британії й до нових заборон готуються в Чехії.