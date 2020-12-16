Міські депутати ухвалили бюджет Дніпра на 2021-й рік

Ухвалення бюджету на наступний рік — найголовніше рішення цієї сесії. Новий кошторис міста спрямований насамперед на убезпечення захищених статей бюджету. Це дозволило закрити питання, пов’язані з нарахуванням зарплат та соціальної допомоги, оплатою комунальних послуг, придбанням медикаментів, виконанням розпочатих програм.

Отже, на утримання освіти передбачено майже 5 млрд гривень, на медицину — понад 450 мільйонів, ЖКГ отримає наступного року 2 мільярди. Трохи більше піде на транспорт, його інфраструктуру та дорожнє господарство. На реалізацію проєктів містян по програмі бюджету участі планують витратити 48 мільйонів. А це на 17 більше, аніж цьогоріч.

На сьогоднішній сесії депутати обрали й секретаря міськради. 48 голосів віддали за Олександра Санжару. І це вже його друга каденція на цій посаді. Затвердили й 11 постійних комісій міськради, а також їхніх голів та персональний склад.

Сьогоднішня сесія стала останньою у 2020. Наступного разу депутати зберуться вже у новому 2021 році.

Дніпро вже з бюджетом на 21-й рік. На сьогоднішній сесії ухвали головний фінансовий документ міста. Тож вся соціально захищена сфера з першого дня нового року буде профінансована в повному обсязі. Обрали депутати і секретаря міськради та визначилися з персональним складом та керівниками профільних комісій.