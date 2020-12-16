Про таке заявляють в Українській асоціації індустрії іграшок. Дитячі товари не проходять відповідної сертифікації та нелегально потрапляють до крамниць. Хоча можливо становлять загрозу здоров’ю своїх маленьких користувачів. Наші журналісти вирішили дослідити це питання. Дізнавалася, чим небезпечні так звані “підробки” та як обрати для дитини якісну іграшку — Таїсія Скрипник.

Вдома у 6-річної Аліси чи не справжня іграшкова крамниця. Тут і ляльки, і конструктори й різноманітні розвивальні забавки. Її мама каже, у такому віці донька вже сама обирає, чим гратися. Але від певних утіх намагаються її відмовляти.

Тому, купують лише оригінальні іграшки, каже Анастасія. Адже їх більш дешеві аналоги не викликають довіри по своєму складу та й не такі цікаві для самої дитини.

Крім зовнішньої різниці, найбільшою проблемою так званих “підробок” є саме невідоме походження та склад такого товару, каже керівниця комітету з якості української асоціації іграшок — Алла Корнєєва.

Тому, іграшка, яка не містить шкідливих елементів, завжди матиме сертифікат відповідності та спеціальне маркування на коробці.

Крім цього, варто звернути увагу на інформацію, що обов’язково має бути вказана на упаковуванні: склад, вікові обмеження, виробник, та його представник в Україні, у випадку якщо іграшка імпортована.

Сертифіковані іграшки варто обрати в першу чергу з міркувань безпеки. Неякісний товар може легко зламатися та травмувати маля, а дрібні деталі дитина може проковтнути. Та найбільшу загрозу становлять неякісні іграшки на батарейках, які маленький дослідник може легко дістати та проковтнути, каже хірург Максим Савенко.

Тому, лікар радить обирати лише ті іграшки, де місце для батарейок захищено додатковим кріпленням, аби дитина не мала змоги самостійно їх дістати.

Тож три правила для вибору якісної іграшки : перше оцінити її зовнішній вигляд, подивитися на товарні знаки якості та перевірити інформацію щодо українського постачальника, у випадку, якщо іграшка імпортного виробництва. А купувати дитячі товари краще у спеціалізованих магазинах, що мають сертифікат відповідності.