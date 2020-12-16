Цьогоріч на автошляхи області виділили 8,5 мільярдів гривень

У службі автомобільних доріг області відзвітували про підсумки своєї роботи. Цьогоріч на автошляхи Дніпропетровщини з бюджету країни виділили вісім з половиною мільярдів гривень. Понад три з них — на будівництво нових напрямків. Таких як Південна об’їзна та траса Дніпро-Решетилівка. Завершити ці об’єкти обіцяють наступного року. Також фінансували й ремонти. Наразі оновлене покриття отримали сто сорок три кілометри доріг області. Є інформація й про суму, яку збираються спрямувати на автошляхи наступного року — це приблизно 10 мільярдів гривень.

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