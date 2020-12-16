Понад 3000 хворих на коронавірус потрапили в лікарні за минулу добу 

І це рекорд госпіталізацій за весь період пандемії. Загалом по країні виявили понад десять з половиною тисяч випадків COVID – 19. На Дніпропетровщині добовий показник склав – 355 інфікованих. Медики з тривогою чекають прийдешніх свят, побоюючись нового спалаху. І закликають всіх бути обережними та відповідальними.

Вчора 8 з половиною тисяч інфікованих, а сьогодні вже на дві тисячі більше. Втім, в МОЗ заявляють, що ситуація під контролем. До того ж одужалих вже традиційно більше, ніж захворілих. Втім, продовжують збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем. Адже за минулу добу було госпіталізовано рекордне число пацієнтів. В МОЗ вкотре наголошують, лікування хворих на COVID-19 в стаціонарах має відбуватися безкоштовно.

За кількістю нових інфікованих в лідерах Київ, де добовий показник наближається до двох тисяч. Потім йдуть Одеська, Запорізька та Львівська області. Дніпропетровщина за останню добу має понад 350 нових випадків. Переважна кількість — мешканці обласного центру. З них понад 600 знаходяться в стаціонарах.

“У 21-й лікарні – 163 пацієнти, у 16-й лікарні – 55, у 4-й лікарні – 105 пацієнтів, у 6-й лікарні – 117, у 9-й лікарні – 92 пацієнти, в 11-й лікарні – 66, а у 6-й дитячій – 8 пацієнтів з COVID-19.”

В Міністерстві охорони здоров’я відзвітували про оцифрування великої бази даних. На сьогодні вже 13 мільйонів пацієнтів мають електронну медичну картку.

Щодо вакцини, то найперше надходження Україна може отримати вже наприкінці зими.

Тим часом у світі вже вакцинуються. Першою стала Велика Британія. Там за тиждень щеплення отримали майже 140 тисяч людей. Але всього для англійців замовили 40 мільйонів доз препарату. Їх вистачить на вакцинацію 20 мільйонів людей.