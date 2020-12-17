Волонтери акції “Миколай про тебе не забуде” почали розвозити подарунки

Перші подарунки до прийдешніх свят вже вручені ! Волонтери благодійної акції “Миколай про тебе не забуде” почали розвозити привітальні набори малечі з малозабезпечених та багатодітних родин. Наші журналісти також відправилися з помічниками Миколая. Чи вподобали діти свої подарунки та як зустріли благодійників — Таїсія Скрипник розкаже.

На фабриці Святого Миколая кипить робота. Сьогодні волонтери відправляться по восьми перших маршрутах та розвезуть подарунки для близько сотні родин.

Першими, до кого вирушають помічники Миколая — багатодітна родина Комарових.

На кожного з дітей чекає пакунок з подарунками, який волонтери збирали на Фабриці святого Миколая, спираючись на вік, стать та особисті вподобання.

Своєю чергою діти також приготували помічникам Миколая сюрприз.

Після вручення подарунків, запитали, чи вподобали діти свої сюрпризи від Миколая.

На останок — спільне фото з помічниками Миколая на згадку.

Волонтери розвозитимуть дітям сюрпризи протягом трьох наступних днів. Інформацію для тих, хто хоче долучитися до помічників, або передати дарунки малечі, можна знайти на сайті акції “Миколай про тебе не забуде”.