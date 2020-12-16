Дніпрян закликають здавати кров для створення імуноглобуліну

Український імуноглобулін увійшов до переліку препаратів, який застосовують при коронавірусі. Зміни до протоколу лікування хворих на COVID-19 в Україні затвердили наприкінці листопада. Ця речовина допомагає навіть у досить складних випадках. Її вже охрестили як “ліки відчаю”. Хто та як створив імуноглобулін — про це далі у сюжеті.

При складних випадках пневмонії відтепер застосовують імуноглобулін українського походження. Він увійшов до основного переліку препаратів, який затвердили новим протоколом лікування хворих на COVID. Його випробували на майже 70 пацієнтах. У всіх випадках хворим ставало краще.

“Препарат може знижувати смертність, приблизно, в 4 рази. Що він може рятувати життя людей. І не тільки рятувати їхні життя, а і пришвидшувати їх вихід з реанімаційних відділень.”

І хоча всі пацієнти потребують індивідуального підходу, цей препарат дійсно допомагає у надскладних випадках. Лікарі кажуть: кожна нова доза покращує стан хворого. Завдяки українському імуноглобуліну вдалося врятувати вже понад 10 людей.

“Ми мали і випадки при застосуванні в критичних і на апаратах штучної вентиляції легень. І їх стан покращився. Були пацієнти, які були в критичному стані. І вже на 7-9 добу вони були кисневонезалежні й могли залишити стіни нашої лікувальної установи.”

Виготовляють ці ліки з плазми людини. Тож лікарі закликають ставати донорами. Натомість доброволець отримає безкоштовний аналіз крові за 22 поразниками.

“Процедура плазмоферезу не є страшною, не є небезпечною для здоров’я. Її застосовують досить часто. Це допомагає створити величезну кількість дуже важливих препаратів.”

Стати донором плазми можна у міському плазма-центрі за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17.