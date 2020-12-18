Біля Соборного військкомату відкрили стелу з іменами полеглих захисників

Вони загинули за Україну, та пам’ять про них житиме вічно! Біля Соборного військкомату Дніпра сьогодні відкрили стелу з іменами полеглих захисників. Кожен з них пішов боронити наші кордони й захищав рідну землю до останнього подиху. Меморіал нагадуватиме містянам про ціну, яку доводиться сплачувати за свободу. На урочистому відкритті пам’ятної дошки зібралися родини загиблих воїнів. Побувала там і наша знімальна група.

Біля військкомату Соборного району Дніпра – десятки людей. Це батьки, дружини та діти загиблих українських військовослужбовців. Сьогодні тут відкривають меморіальну дошку з іменами героїв.

На стелі — імена 11 чоловіків, які загинули на Сході у різні роки. Всі вони мешкали в Соборному районі й призивалися саме через цей військкомат.

“Він сказав, що пішов на війну, щоб війна не прийшла сюди. І щоб мої діти не сиділи в підвалах.”

Ганна – вдова загиблого воїна Андрія Широкова з позивним «Сім’янин”. ЇЇ чоловік загинув рівно 4 роки тому – 18 грудня 2016 в бою на Світлодарській дузі. До цієї дати й присвятили відкриття меморіалу.

Тут і батьки полеглого захисника Сергія Валаха. Чоловік боронив Україну з весни 2014-го. Він загинув 2 роки тому під Авдіївкою.

Окрім літніх батьків, у загиблого бійця залишились дружина та маленька дитина. Донечка народилася вже після його смерті.

Це перший подібний меморіал в Соборному районі Дніпра. Він стане нагадуванням для всіх про ціну свободи та миру в нашому місті. І, звісно, про відважних чоловіків, які до останнього подиху захищали рідну землю.

У планах встановити стели біля кожного районного військкомату Дніпра. На черзі – Шевченківський та Індустріальний.

За 6 років війни на Сході України загинули 600 військовослужбовців з Дніпропетровщини.