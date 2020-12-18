Екологи взяли проби води з річки Гнилокиш, що на Лівобережжі

Моніторинг поверхневих вод! У Дніпрі тривають перевірки стану водойм. Цього разу екологи брали проби з річки Гнилокиш, що на Лівобережжі. Аналізи проводитимуть за 40 показниками: на вміст нафтопродуктів, різних металів та хімічних речовин. Власне цією водоймою зацікавились через неоднократні скарги на забруднення річки підприємствами. Коли чекати на результати та чи збирається мерія протистояти екологічним негараздам — дивіться далі.

Приїхали саме сюди, оскільки від місцевих мешканців було чимало нарікань, що річку забруднюють викидами різні підприємства. Лабораторне дослідження проводять за сорока різними показниками. Внаслідок яких експерти визначать — наскільки критична ситуація. Втім по зовнішньому вигляду водойми й так зрозуміло — з екологією тут біда.

Втім це вже згодом покажуть результати проб. Тим часом в мерії кажуть — спираючись на статистичні дані, відомо, що найбільше викидами цю річку забруднював Дніпропетровський вагоноремонтний завод.

“Але на сьогодні це підприємство фактично не здійснює свою діяльність. Відповідно залишається проблема незаконних підключень безпосередньо каналізацій приватних домогосподарств.”

Втім, хто саме нелегально здійснює викиди у Гнилокиш, з’ясовуватиме спеціальна комісія після отримання результатів аналізу води. Зараз же головне — виявити компоненти, які найбільші шкодять річці.

Своєю чергою екологи твердять — водойму знищують не тільки підприємства та каналізаційні викиди домогосподарств. А і люди, які на регулярній основі засмічують річку непотребом.

“Першочергові заходи для громадян — це організація місць складання сміття. І, мабуть, вводити санкції за порушення цих правил.”

Сама ж річка Гнилокіш впадає прямісінько у Дніпро, в 100 метрах від одного з офіційних пляжів міста.