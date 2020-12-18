7,5 тисяч дніпрян хворіють на коронавірус вдома, 580 – у лікарнях

Понад 12,5 тисяч нових випадків коронавірусу за минулу добу. І майже 13 тисяч одужалих. Таким чином різниця між двома показниками практично зрівнялась. Але в МОЗ запевняють, ситуація стабільна. Втім з тривогою очікують майбутніх свят. І закликають населення дотримуватись усіх встановлених правил безпеки. Про ситуацію детальніше — далі.

На Дніпропетровщині за останню добу понад 500 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Майже половина з них зафіксована в обласному центрі. 7,5 тисяч хворих лікуються вдома, інші – 580 – перебувають в стаціонарах.

“У 21-й лікарні – 159 пацієнтів, у 16-й лікарні – 70, у 4-й лікарні – 93 пацієнти, у 6-й лікарні – 111, у 9-й лікарні – 75 пацієнтів, в 11-й лікарні – 63, а у 6-й дитячій – 10 пацієнтів з COVID-19.”

По Україні лідером з розповсюдженості коронавірусу вже певний час залишається Київ — за добу зо півтори тисячі інфікованих. Також на первих сходинках Запорізька, Одеська та Черкаська області. Під лікування хворих на COVID-19 в Україні вже відведено понад 63,5 тисячі ліжок у стаціонарах.

А в уряді назвали термін, упродовж якого до України може надійти велика партія вакцини від коронавірусу. За глобальним механізмом COVAX це станеться у березні. Але, як повідомив прем’єр-міністр, відпрацьовуються й інші джерела отримання вакцини.

Крім того, вже визначились, як саме і де проводитимуть щеплення.

Раніше у ВООЗ попередили про ризик нової хвилі COVID-19 по всій Європі на початку року. У зв’язку з цим людям радять носити захисні маски під час різдвяних зустрічей з рідними. І взагалі закликають святкувати у дуже вузькому колі. Аби на Різдво та Новий рік не підхопити коронавірус.