Як купити “легальну” ялинку?

Наявність штрих-коду та документів — обов’язкова. У Дніпрі повним ходом торгують ялинками. Цьогоріч у місті працює 148 офіційних точок продажу вічнозелених. Та як перевірити, що дерево зрубане законно? Наш Єгор Ромахло вже знає. Він рушив у рейд містом, аби знайти порушників. Тож, якщо ви хочете навчитись обирати легальні дерева — увага на екран.

Купити ялинку та не стати при цьому співучасником злочину. Згідно з законом – на кожне новорічне дерево реалізатори повинні чіпляти спеціальну бирку. Просканувати ж її та дізнатись усю інформацію про вічнозелену може кожен за допомогою ось такого додатку під назвою “ялинка інфо”.

Першою нашою зупинкою стала ялинкова точка на дванадцятому кварталі. Тут вибір новорічних дерев чималий. Та на усіх присутні спеціальні бирки.

“Ось ми бачимо, що це звичайна сосна і приїхала вона з Волинської області.”

Реалізатора ж наш візит не налякав. Ельнур торгує тут ялинками вже четвертий рік поспіль. Й усі потрібні документи у чоловіка на руках.

Далі зупиняємось біля точки продажу на житломасиві Тополя. Тут асортимент трохи менший. Та й бирки не на усіх ялинках. Однак, ті що ми знайшли — виявились справжніми. Ці новорічні дерева приїхали до Дніпра з Житомирської області. Реалізатор пояснює, прочіпувати весь товар просто ще не встигли.

Покупці ж відсутність штрих-кодів помічають, однак особливо не переймаються.

Ще одна велика торговельна точка — з іншого боку того ж житломасиву. І знову реалізатор вирішив, що чіпляти бирки на усі дерева — то справа невдячна. Однак, цілий рулон з наліпками чоловік тримає при собі. Мовляв, закріплює їх вже під час продажу.

Микола Іванович разом зі своєю дружиною вирішили придбати ялинку саме на цій точці. Сімейна пара пенсіонерів відповідально ставиться до цього процесу. Тому відсутність бирок їх збентежила.

У міськраді ж повідомили — цьогоріч офіційних місць продажу ялинок поменшало. Приблизно на три десятки. Якщо ж у вас виникає підозра, що точка біля вашого дому нелегальна, чиновники пропонують сміливо викликати поліцію.

Адреси усіх 148 легальних ялинкових ринків Дніпра можна дізнатися на сайті міськради.