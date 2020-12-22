На Дніпропетровщині майже тисяча нових випадків коронавірусу

І знову — Дніпропетровщина в трійці лідерів за темпами розповсюдження COVID-19. За минулу добу в регіоні підтвердили майже тисячу нових випадків хвороби. Всього ж по Україні плюс понад 8,5 тисяч інфікованих. Та маємо й втішні дані — коронавірус подали більш як 14 тисяч людей. Останню інформацію про епідемію зібрали наші кореспонденти. Дивимось!

Минулої доби Дніпропетровщина опинилася на другому місці за кількістю нових хворих на коронавірус. В області лабораторно підтвердили 992 випадки. Більша частина інфікованих — мешканці Дніпра. Відтак у місті за весь час зафіксовано понад 25,5 тисяч захворілих, понад 17 вже одужали.

Дніпропетровську область обійшов тільки Київ — там додалося 1159 захворілих. Трохи менш ніж в нашому регіоні — на Одещині. Там плюс 914 нових випадків. Відтак Україна потрохи наближається до мільйона інфікованих за час епідемії. У світі ж активно обговорюють появу нового штаму коронавірусу у Британії.

У той самий час, поява нового штаму є прогнозованою і приводів для паніки немає, твердить ВООЗ. Тож український уряд вирішив поки що не закривати кордони з Великою Британією. Про це стало відомо з офіційного телеграм-каналу міністра інфраструктури.

З усім тим вже більш як 40 країн припинили транспортне сполучення з Британією. Маємо новини й з Антарктиди — це був єдиний континент без коронавірусу. Тепер хворобу виявили й там. COVID діагностували у співробітників чилійської дослідницької станції. За весь час у світі зареєстровано понад 77 мільйонів випадків інфікування.