Судова тяганина — продовжується. У Дніпрі відбулося чергове засідання щодо ДТП, що забрала життя Олександра Усачева. Нагадаємо, відомого у місті шоумена разом з донькою збили на Слобожанському проспекті ще у лютому. Чоловік загинув на місті. Дівчинку вдалося врятувати. Пізніше стало відомо, автівка втікала від патрульних. За кермом був неодноразово засуджений чоловік. На останньому слуханні прокурор надав усі речові докази його вини. Сторона ж захисту агресивно протестувала та сперечалась із суддею. Увесь час за процесом слідкує народний депутат Дмитро Кисилевський. Він робить усе, аби справа набула суспільного резонансу, а фігуранти злочину — отримали справедливе покарання.

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