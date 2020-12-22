Жителі Набережної Перемоги залишилися без кількох десятків беріз

Чергове зрубування дерев поставило на вуха мешканців Дніпра. Жителі Набережної Перемоги б’ють тривогу — у їхніх дворах знищують зелені насадження. Зокрема, невідомі у помаранчевих жилетах пиляють берези, які місцеві вважають цілком здоровими. Чим викликана така активність та як інцидент коментують в мерії — дивіться у сюжеті Марка Ручки!

Між студентським гуртожитком та елітним житловим комплексом на Набережній Перемоги ще день тому росли берези. До того, як невідомо звідки з’явилися робочі, які порубали з десяток дерев. Місцеві жителі шоковані, кажуть — вони були окрасою району.

По обіду 21-го грудня жителі навколишніх багатоповерхівок почали фіксувати на камеру, як чоловічки у помаранчевих жилетах за допомогою спецтехніки нещадно рубають рослинність.

Обурює цей випадок чи не кожного тамтешнього жителя. Роман мешкає неподалік, розповідає — березки були здоровими, без жодних ознак аварійності. Красиві та ще й покращували екологію цієї місцевості.

Дотримується думки, що вирубка була незаконною і Ганна. Дівчина живе у гуртожитку, який розташований поруч. Твердить дуже шкода рослинність, оскільки вона не заважала, а несла тільки користь і радувала око.

Хто вирубав з десяток беріз — залишається загадкою навіть для дніпровської мерії. Телефоном головний інженер “Міськзеленбуду” заявив, що комунальне підприємство жодного відношення до цього інциденту — немає.

Справою зацікавився навіть міський голова Дніпра Борис Філатов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що відшукає винуватців та покарає.

Тим часом поліція також розшукує причетних до вирубування берізок. На цей час, справу внесли до журналу єдиного реєстру та намагаються встановити обставини інциденту.

Санкція цієї статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають. Ми обов’язково слідкуватимемо за розвитком подій.