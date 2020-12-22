У театрі Опери та балету репетирують концерт до Різдва

Створюють новорічний настрій. У театрі Опери та балету репетирують великий святковий концерт до Різдва. Для підготовки спеціально запросили різдвавторку шоу програм, диригентку Вікторію Рацюк. Гостя виконуватиме ще одну роль під час концерту. Яку саме — дізнаємось з наступного сюжету.

У супроводі великого оркестру в різдвяній програмі заспівають і хор, і солісти опери.

Лише «Щедрик» прозвучить у кількох варіантах — хорових і оркестрових. Деякі навіть для музикантів стали сюрпризами.

Хто ж це буде? Хто посяде місце Санти? Зараз можемо тільки губитися в здогадках.

Ймовірно, хтось такий же красивий та харизматичний, як класичний чарівник. Слід почекати… Претендентів багато і всі у передсвятковому настрої.

А ще Різдво та Новий Рік — це завжди «Лускунчик»! Його цими днями артисти балету невтомно репетирують. Варто лише почути музику, як з’являється святковий настрій!

Балетні та оперні вистави відбудуться за розкладом. Принаймні на це сподіваються у театрі. Рік особливий й планувати складно. Інструменти складають ненадовго, бо скоро наступна репетиція.

Дива різдвяної програми можна буде побачити 25 та 27 грудня. А між цими днями театр Опери та балету відзначить свій день народження! Тож за настроєм, музикою, святковими емоціями слід прямувати до театру. До того ж Санта чекає саме там!