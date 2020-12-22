Дніпровський металургійний завод намагається отримати дозволи на викиди 

“Петровка, фільтруй — або йди в трубу!” Акцію під таким гаслом влаштували містяни на території Дніпровського металургійного заводу. На підприємстві проводили громадські слухання, щоб отримати дозвіл на викиди на наступні 7 років. За законом, будь-який мешканець Дніпра мав право долучитися до процедури. На заводі ж таку можливість надали лише обраним людям. Однак активісти винайшли свій спосіб взяти участь у слуханнях. Який саме — дивіться далі.

На території Дніпровського металургійного заводу десятки людей. Вони зібралися, аби взяти участь у громадських слуханнях щодо дозволу на викиди. Таке зібрання має відбутися сьогодні на території підприємства.

Денис все життя мешкає у Дніпрі, каже скільки себе пам’ятає — викиди з “Петровки” завжди не давали “вільно дихати” у рідному місті.

Жити так далі вже несила, продовжує Денис, тому у день громадських слухань вирішив прийти та долучитися до процедури.

Потрапити на слухання бажала й Людмила. Жінка каже, прийшла не тільки заради себе, а й всіх жителів міста.

“Такими викидами, забрудненням повітря порушуються наші конституційні права. І щоб захистити наше право на життя, на здоров’я, я тут і знаходжусь.”

Попри чималу кількість охочих взяти участь в обговоренні, потрапити на нього майже нікому не вдалося. Металургійний завод допустив лише двадцять заздалегідь обраних людей, мовляв, через карантинні обмеження. Та активісти руху “SAVE DNIPRO” знайшли спосіб, як винести слухання з-за зачинених дверей на широкий загал.

“Люди можуть і мають право висунути будь-які пропозиції, які стосуються цього дозволу. І таким чином обмежувати неможливо.Саме тому ми організували цю акцію , де люди зможуть через наших представників, дивлячись на екранах, що відбувається, апелювати до заводу і висловити свої пропозиції.”

Своєю чергою активісти також підготували ряд вимог та пропозицій до заводу щодо зменшення обсягу шкідливих викидів у повітря.

“Вони мають провести суттєву екологізацію свого металургійного майданчика, тому що саме на нього вони отримують дозвіл. Там конкретні вимоги прописані в нашому документі, їх там більше сотні.”

Як представники заводу відреагували на вимоги активістів — невідомо, адже до людей вони так і не вийшли.

З журналістами на ДМЗ спілкуватися також не забажали. Потрапити до приміщення, де проходять слухання, не давала охорона підприємства.

Не пустили не лише ЗМІ, а й навіть депутатів міської ради, які є членами комісії з питань екології.

Депутати викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання їхній діяльності. Також, кажуть, будуть вимагати визнання таких слухань недійсними. Аби було проведене повторне, відкрите для всіх зібрання.