Минулої доби в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у понад 10 тисяч людей, у той самий час здолали хворобу — в півтора раза більше. Столиця лідирує за кількістю нових інфікованих. Далі йде Київська та Одеська області. На Дніпропетровщині ж захворілих удвічі менше, ніж напередодні. Остання інформація про ситуацію з COVID-19 – далі у сюжеті.

За минулу добу на Дніпропетровщині +478 нових випадків коронавірусу. Майже півтори сотні у Кривому розі, понад два десятки у Кам’янському, та більша частина – 223 інфікованих у Дніпрі.

Першість за темпами розповсюдженості коронавірусу вже не перший місяць тримає столиця — у Києві за добу майже 1400 захворілих. У лідерах і Київська область, а також Запорізька та Одеська. Загалом по країні понад 10 тисяч нових випадків. До контакт-центру із протидії поширенню COVID-19 за час його роботи вже надійшло понад 100 тисяч запитів. Наразі на його базі запрацював сервіс віддалених консультацій лікарів.

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КОНТАКТ-ЦЕНТР МОЗ ІЗ ПРОТИДІЇ COVID-19

Нині в Україні затвердили графік вакцинування проти коронавірусу. Початковий транш – 1,2 мільйона доз очікують на початку весни. А ось країни Євросоюзу мають отримати першу партію зі дня на день. Так, в Німеччині щеплення почнуть робити вже цієї неділі. Активна імунізація зараз триває у Сполучених Штатах Америки, де препарат і розробили — там до кінця зими планують охопити вакцинацією 100 мільйонів американців.